Стреляющие в поле мужчины перепугали жителей Шушар

Полиция, однако, не усмотрела в действиях стрелком признака состава преступления.

Стрелявшие в поле на Новгородском проспекте мужчины перепугали жителей Шушар. Как стало известно Piter.TV, о стрельбе полиции сообщил один из местных жителей.

Прибывшие на место полицейские задержали на месте мужчин 36 и 38 лет, у стрелков изъяли автомат Калашникова, паспорт на оружие и бумажную упаковку от светошумовых патронов. Зачем именно мужчины вышли на поле стрелять, не уточняется, однако правоохранители уточнили, что не усмотрели в действиях задержанных признака состава преступления. Изначально стрелки могли попасть под статью о хулиганстве.

Ранее мы писали, что мужчина с игрушечным автоматом пугал прохожих на Римского-Корсакова.

Фото: pixabay