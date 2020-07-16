Мужчина со игрушечным автоматом пугал прохожих на Римского-Корсакова

Шутника задержали и доставили в полицейский отдел.

Днем 16 июля на проспекте Римского-Корсакова полицейские задержали мужчину, разгуливающего с автоматом. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу, хулиган направлял на прохожих дуло оружия, чем пугал людей.

Получившая сообщение полиция сразу же приехала на место, где и задержала владельца автомата. Пойманным оказался нетрезвый 42-летний уроженец Казахстана, который, с его слов, решил пошутить и взял на улицу игрушечное оружие. Шутника доставили в полицейский отдел, мужчине грозит административный арест и статья о мелком хулиганстве.

Ранее на Piter.TV: Полиция ищет стрелка с Краснопутиловской улицы.

Видео: пресс-служба ГУ МВД