Пара дельфинов кружила в Кольском заливе.

Россиянин отправился порыбачить и заснял на видео танец двух дельфинов. Об этом сообщили журналисты из "Свер Пост". Они рассказали, что очевидец заметил дельфинов на территории Мурманской области. Он заснял на камеру мобильного устройства, как пара дельфинов кружатся в воде. Периодически животные выпрыгивали на поверхность около лодки.

Местный житель уточнил, что наблюдал за танцем дельфинов около губы Карелинская на выходе из Кольского залива. Там же россиянин заметил китов и малых полосатиков.

У берега Черного моря во время изоляции заметили плещущихся дельфинов.

Видео: Вконтакте / Владимир Мурманский

