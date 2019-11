Неизвестные разыскали москвича в соцсетях и осыпали угрозами.

В пятницу, 15 ноября, стало известно о том, что россиянин отказался судиться с Apple за доведение до гомосексуализма. На него обрушился хейт. Об этом сообщила Piter.TV представитель истца юрист Сапижат Гусниева.

Напомним, что в 2017 году москвич установил приложение из App Store, чтобы пользоваться им для операций с криптовалютами. В 2019 году мужчина получил 69 единиц криптовалюты gaycoin. Транзакция сопровождалась сообщением "Don"t blame until you do that", что переводится как "Не осуждай, не попробовав". После этого москвич решил последовать совету и попробовал однополые отношения. В течении двух месяцев россиянин погряз в интимной близости с представителями своего пола.

"У меня появился постоянный молодой человек, и я не знал, как это объяснить родителям. После получения вышеупомянутой рассылки моя жизнь изменилась в худшую сторону...", — отметил пострадавший.

Москвич намеревался отсудить у корпорации 1 млн рублей. Однако вскоре пострадавший передумал судиться и забрал свое заявление. По словам его адвоката, на молодого человека обрушилась критика и угрозы в соцсетях. Кроме того, о новом "увлечении" москвича узнали его родители.

"Истец отказался. В связи с очень большой оглаской, его нашли в социальных сетях, появилось куча хейтеров, много чего писали", — заявила адвокат пострадавшего Сапижат Гусниева.

Отметим, что ранее блокчейн-платформа Waves Platform заявила, что в этой истории нет её вины. Соответствующее письмо поступило в распоряжение редакции Piter.TV. В компании отметили, что они опечалены, что "гейкоины" негативно повлияли на пользователя платформы.

Фото:Тим Кук/вк