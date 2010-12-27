Хирурги рассказали об операции Кирилла Терешина. В "руках-базуках" не синтол

Рукам планируют вернуть прежний человеческий вид.

В пятницу, 15 ноября, хирурги рассказали об операции Кирилла Терешина. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Как оказалось, "руках-базуках" не синтол, а вазелин. Молодой человек покупал его в аптеке, растапливал на паровой бане и увеличивал руки. По данным медиков, Терешин сделал несколько соответствующих инъекций большими дозами. После у "рук-базук" началось воспаление. Врачи отмечают, что Кирилл повредил мышечную ткань.

В настоящее время, врачи удалили 95% вазелина. Рукам планируют вернуть прежний человеческий вид.

Напомним, Кирилл Терешин известен россиянам своим пристрастием к инъекциям синтола. Этот препарат сделал из его рук настоящие базуки. Позже блогер стал прибегать к пластическим операциям. Недавно он вставил импланты в икроножные мышцы.

Ранее мы сообщали о том, что "Руки-базуки" отказался играть в"Брате-3".

Фото:Instagram / freak_slacker_official