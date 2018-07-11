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"Я не позволю, чтобы я принимал участие в таких съёмках":"Руки-базуки" отказался играть в"Брате-3"
Сегодня, 17:45
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Rybka123

"Я не позволю, чтобы я принимал участие в таких съёмках":"Руки-базуки" отказался играть в"Брате-3"

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Создатель фильма рассказал пикантные подробности сценария.

После слов Стаса Барецкого о пикантных подробностях сценария "Брата 3", Кирилл "Руки-Базуки" Терешин отказался снимать в ленте, сообщает НСН.

Во время пресс-конференции, посвященной фильму, представители Терешина сообщили, что молодой человек не будет принимать участие в съёмках и увели его из зала. Позднее Кирилл сообщил, что давал свое согласия не зная всех подробностей сценария.

Был оговорен нормальный сюжет, без гейства, а сейчас я слышу, там речь идёт о порно. Я не позволю, чтобы я принимал участие в таких съёмках. Я не вижу смысла сниматься и иметь какие-либо дела дальше с Барецким. Моё имя использовали.
— сказал "Руки-Базуки" НСН

Напомним, шоумен на пресс-конференции Стас Барецкий заявил, что планирует снять две версии фильма "Брата 3" – одна версия будет очень жесткой  со сценами насилия и матом, во второй будут присутствовать открытые сцены секса. Продвигать свое творение режиссер намерен через порносайты.

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Фото: социальные сети

 

Теги: брат 3, кирилл терешин, руки базуки
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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