HBO показали тизер сериала про "Чернобыль"

Премьера намечена на май этого года.

Телеканал HBO опубликовал на своем ютуб-канале тизер предстоящего сериала "Чернобыль". Премьера намечена на май этого года.

Телесериал перенесет зрителя в 1986 год, когда на Чернобыльской АЭС случилась знаменитая катастрофа. Сюжет развернется вокруг людей, причастных к ликвидации последствий аварии.

Режиссером проекта выступил Юхан Рэнк ("Во все тяжкие", "Ходячие мертвецы"). Главные роли исполнили Джаред Харрис, Эмили Уотсон и Стеллан Скарсгард.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. На электростанции взорвался четвёртый энергоблок. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики. В ликвидации последствий катастрофы приняло участие более 600 тысяч человек.

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Видео: HBO