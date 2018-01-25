Стас Барецкий хочет продвигать "Брат 3" на порносайтах

Против фильма выступили многие фанаты и деятели культуры.

Шоумен Стас Барецкий планирует снять две версии фильма "Брата 3" и продвигать картину на порносайтах. Об этом он рассказал на пресс-конференции НСН.

По словам режиссер, одна версия будет очень жесткой со сценами насилия и матом, во второй будут присутствовать открытые сцены секса. Он также раскрыл детали, касающиеся главных героев. Бывший уголовник Вячеслав Дацик сыграет монаха-людоеда, Никита Джигурда ­– киллера

Вячеслав Дацик сыграет монаха-проповедника. Он настоял на том, чтобы играть людоеда. Он сказал: "Я буду есть людей". Конкретно он хочет съесть Джигурду. Джигурда будет играть киллера. Я не знаю, почему у двух великих шоуменов возникло желание съесть друг друга, но Дацик настоял на том, чтобы он в итоге съел Джигурду

– сказал Барецкий

"Брат 3" подвергся критике со стороны Сергея Бодрова-старшего, певицы Ирины Салтыковой, а также продюсера Сергей Сельянов. Исполнитель одно из главных ролей, Виктор Сухоруков, назвал идею фильма бредом и глупостью. Помимо этого, на онлайн-платформе change.org появились петиции с требованием запретить съемки картины, которая уже собрала почти 4 тысячи подписей. Депутат Государственной думы и член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев сказал, что съмки фильма не состоятся.

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