Россиянин на скорости протаранил машину с детьми и попал на видео

Мужчине стало плохо за рулем.

В Иркутской области на федеральной трассе "Байкал" автолюбитель на скорости протаранил транспортное средство, в котором находилась семья с детьми. Ролик с ДТП опубликован в Telegram-канале "Подъем". В кадре заметно, что водитель пострадавшей машины пытался уйти от столкновения, однако мужчина на Mitsubishi Outlander догнал его, после чего произошел удар.

Этим же вечером виновник ДТП был доставлен в медучреждение в бессознательном состоянии. Во время движения пассажир, его супруга, потянула ручной тормоз, тем самым остановив движение. пресс-служба МВД РФ по региону

В СМИ объяснили, что россиянину стало плохо за рулем, поэтому мужчина не справился с управлением. Он несколько раз врезался в другой автомобиль. Более серьезную аварию предотвратила его жена.

В комтрансе пояснили, почему в Петербурге лучше не ездить на маршрутках.

Фото и видео: Telegram / Подъем