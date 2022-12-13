Россиянин на Lexus сбил двух переходивших дорогу первоклассниц и попал на видео

Водитель скрылся с места автомобильной аварии.

В административном центре Иркутской области водитель дорогостоящего люксового автомобиля Lexus сбил на пешеходном переходе двух первоклассниц, которые переходили дорогу. Инцидент попал на записи с уличных камер видеобнаблюдения. Кадры распространились по социальным сетям. В ролике показано, как две девочки сначала резко выбегают на пешеходный переход, где их сбивает на большой скорости машина. Известно, что пострадавшие передвигались на зеленый сигнал светофора. Позже пациентки были госпитализированы в травмпункт. Дальнейших сведений о состоянии детей нет. Очевидцы отметили, что водитель Lexus скрылся с места аварии.

На Комендантском проспекте произошел затор на дороге из-за снесенных ветром светофоров.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости