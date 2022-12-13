На Комендантском проспекте произошел затор на дороге из-за снесенных ветром светофоров

Самым "застывшим" стал участок от Плесецкой улицы до улицы Шаврова.

Сегодня утром, 3 мая, на Комендантском проспекте возникла серьезная пробка. Машины встали из-за светофоров, которые ночью упали во время урагана. Об этом сообщили в очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Добавим, что в районе произошло тройное ДТП, которое тоже повлияло на загруженность магистрали. Кроме того, сигнальный фонарь перегородил проезжую часть.

Самым "застывшим" стал участок от Плесецкой улицы до улицы Шаврова. Затор растянулся на несколько километров.

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Фото: Pxhere