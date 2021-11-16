Жители города написали заявление в правоохранительные органы.

Россиянин избил собаку бейсбольной битой и попал на видео. Кадры с инцидентом размещены в Telegram-канале "Екатеринбург №1". Известно, что преступление совершено на территории Новоуральска около одной из многоэтажек по улице Максима Горького. В ролике продемонстрировано, что мужчина несколько раз замахивается на животное после того, как выпускает его из внедорожника.

Местные написали заявление в полицию на живодера. сообщение журналистов ТГ-канала

Напомним, что недавно в Мытищах Московской области нетрезвый местный житель натравил на россиянку бойцовую собаку.

Полицейские выявили десятки нарушений среди мигрантов в Новой Москве.

Фото и видео: telegram / Екатеринбург №1