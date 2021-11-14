Полицейские выявили десятки нарушений среди мигрантов в Новой Москве

Правоохранители опрашивали жильцов района и выясняли, есть ли у них жалобы на безопасность.

Московские полицейские выявили несколько десятков нарушений со стороны мигрантов в ходе рейда в Новых Ватутинках. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщения источника в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, сотрудники полиции провели первый рейд 13 ноября. Данные мероприятия были направлены на выявление нарушений миграционного законодательства. Правоохранители опрашивали жильцов и выясняли, имеются ли у них жалобы на безопасность в районе.

По информации Telegram-канала Baza, подобные рейды будут проводиться ежедневно. Задача данных мероприятий заключается в выявлении всех нелегальных мигрантов из этого московского района после резонансной драки, в которой четверо мужчин избили отца на глазах его сына.

Напомним, 4 ноября на Нововатутинском проспекте в Новой Москве четверо человек напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок. Конфликт попал на камеры внешнего видеонаблюдения, что помогло правоохранителям оперативно вычислить и задержать нападавших. Фигуранты уголовного дела отказались признавать вину в покушении на убийство, однако не отрицают участие в драке. Зачинщиком потасовки они называют пострадавшего.Суд арестовал всех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком.

Ранее в Подмосковье при взрыве боеприпаса погиб подросток.

Видео: Telegram/Baza