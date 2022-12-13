Мужчина нанес мальчику травмы.

Россиянин избил подростка за занятое место в маршрутке и попал на видео. По социальным сетям распространился ролик, на котором заметно, что взрослый мужчина нападает на 16-летнего юношу за то, что тот не уступил ему место в общественном транспорте. Стоящий пассажир разъяренно берет сидящего школьника за куртку, а затем - тянет за голову. В этот момент в ситуацию вмешались другие люди, которые стали выталкивать агрессивно настроенного мужчину из салона машины. Предположительно, на местного подростка напал 34-летний житель. Мальчик смотрел в экран гаджета и не следил за тем, кому можно уступить свое место. После случившегося в маршрутке родители мальчика написали заявление в правоохранительные органы и сняли побои. У школьника после избиения зафиксированы гематомы на глазу и шее, а также сломан один зуб.

На улице Савушкина в одном и том же месте произошло три ДТП.

Фото и видео: Telegram / Kub Mash