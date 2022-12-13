На улице Савушкина в одном и том же месте произошло три ДТП

На улице Савушкина около дома № 14 сегодня, 5 марта, трижды произошло ДТП. По словам очевидцев, автомобилисты снесли ограждение. Об этом пользователи рассказали в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".
Свидетели аварий отметили, что одна из машин серьезно помялась. Информация о состоянии водителя уточняется.
Весь забор за воскресенье снесли. Колейность жуткая, при перестроении реально выносит.
Очевидец
Весь асфальт в Питере таком состоянии, тут уже вопрос к водителям . Неопытность и погодные условия берут свое. Соблюдаешь скоростной режим и держишь дистанцию.
Умар Умаров, комментатор
Колейности не видел, видел много ям и убитый асфальт. Зато трамвайные пути на бетонной подушке уложены.
Сергей Серегин, комментатор
Ранее на Piter.tv: в Шушарах маршрутка влетела в ограждение.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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