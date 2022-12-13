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На улице Савушкина в одном и том же месте произошло три ДТП
Сегодня, 20:00
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На улице Савушкина в одном и том же месте произошло три ДТП

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Свидетели аварий отметили, что одна из машин серьезно помялась.

На улице Савушкина около дома № 14 сегодня, 5 марта, трижды произошло ДТП. По словам очевидцев, автомобилисты снесли ограждение. Об этом пользователи рассказали в группе  "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Свидетели аварий отметили, что одна из машин серьезно помялась. Информация о состоянии водителя уточняется. 

Весь забор за воскресенье снесли. Колейность жуткая, при перестроении реально выносит.

Очевидец

Весь асфальт в Питере таком состоянии, тут уже вопрос к водителям . Неопытность и погодные условия берут свое. Соблюдаешь скоростной режим и держишь дистанцию.

Умар Умаров, комментатор

Колейности не видел, видел много ям и убитый асфальт. Зато трамвайные пути на бетонной подушке уложены.

Сергей Серегин, комментатор

Ранее на Piter.tv: в Шушарах маршрутка влетела в ограждение.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: гибдд, дтп на савушкина, машины, транспорт, уборка снега на дорогах, улица савушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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