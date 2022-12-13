Россиянин Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Боснии и Герцеговине

Следующим оппонентом теннисиста станет словак Алекс Молчан.

Российский представитель Андрей Рублев в пятницу 20 апреля обыграл боснийского теннисиста Дамира Джумхура в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, организованного в городе Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Матч завершился с результатом 7:5, 6:3. рублев выступал под вторым номером посева, а его оппонент не получил номера на турнире. Следующим соперником россиянина станет словак Алекс Молчан. Напомним, что в настоящее время Андрею Рублеву 25 лет. Теннисист находится на шестой позиции в мировом рейтинге, на его счету записано 13 титулов, которые он завоевал под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема молодому человеку не удавалось пройти дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой стали олимпийскими чемпионами в смешанном разряде. В том же году в составе национальной сборной России Андрей Рублев стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Рублев вышел в финал турнира в Монте-Карло.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV