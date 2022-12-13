Рублев вышел в финал турнира в Монте-Карло

В матче за трофей россиянин сыграет против Руне.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP серии "Мастерс" в Монте-Карло.

В полуфинале соперником шестой ракетки мира был американский спортсмен Тейлор Фриц. Медведев одержал победу со счетом 5:7, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

Соперником Рублева в финале турнира в Монте-Карло стал датчанин Хольгер Руне. Решающий матч состоится сегодня, 16 апреля.

Ранее мы сообщали, что Медведев стал победителем турнира в Майами.

Видео: YouTube / Tennis TV