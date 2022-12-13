Медведев стал победителем турнира в Майами

Россиянин завоевал четвертый титул в нынешнем сезоне.

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира ATP серии "Мастерс" в Майами.

В финале соперником пятой ракетки мира стал итальянский спортсмен Янник Синнер. Медведев одержал победу со счетом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Отметим, что в нынешнем сезоне Медведев завоевал четвертый титул под эгидой ATP. Всего за карьеру спортсмен побеждал в 19 турнирах.

Ранее мы сообщали, что Рыбакина уступила Квитовой в финале турнира в Майами.

Видео: YouTube / Tennis TV