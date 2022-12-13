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Рыбакина уступила Квитовой в финале турнира в Майами

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Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступила в финале турнира WTA в Майами, призовой фонд которого составил 8,8 млн долларов.

Соперницей седьмой ракетки мира стала чешская спортсменка Петра Квитова. Рыбакина уступила со счетом 6:7 (14:16), 2:6. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Отметим, что для Квитовой эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Всего за карьеру чешская теннисистка завоевала 30 титулов WTA. Рыбакина провела третий финал в сезоне.

Ранее Медведев высказался о возможном реванше с Алькарасом.

Видео: YouTube / WTA

Теги: wta, елена рыбакина, майами, петра квитова, финал
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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