Рыбакина уступила Квитовой в финале турнира в Майами

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступила в финале турнира WTA в Майами, призовой фонд которого составил 8,8 млн долларов.
Соперницей седьмой ракетки мира стала чешская спортсменка Петра Квитова. Рыбакина уступила со счетом 6:7 (14:16), 2:6. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.
Отметим, что для Квитовой эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Всего за карьеру чешская теннисистка завоевала 30 титулов WTA. Рыбакина провела третий финал в сезоне.
Ранее Медведев высказался о возможном реванше с Алькарасом.
Видео: YouTube / WTA
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все