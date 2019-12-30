На сайте change.org уже появилась соответствующая петиция.

Во вторник, 28 января, стало известно о том, что Россияне запустили флешмоб в поддержку животных, летающих в багажном отсеке. На сайте change.org уже появилась соответствующая петиция.

Авторы проекта назвали акция "Я не багаж, я пассажир", она призвана изменить правила провозки животных в самолётах.

"Прошу Федеральное агентство воздушного транспорта создать отдел контроля выполнения авиакомпаниями и аэропортами всех нормативов о гуманном обращении с животными в транзите, а, также, и с их хозяевами", —сказано в сообщении.

Петицию подписали почти 100 тысяч человек.

Напомним, ранее в Шереметьево при перевозке погибли два кота. Об инциденте СМИ рассказал хозяин животных Максим Чумаченко. По словам мужчины он перевозил котов на рейсе "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. В столичном аэропорту мужчина узнал, что при выгрузке из самолета две кошки были травмированы и погибли, третья получила обморожение лап.

Ранее мы сообщали о том, что в Сети искали хозяев для собак, охранявших объекты "Водоканала".

Фото: Instagram/ mr._jerri, diana_dii_, gleb_kornilov, xcuxcuxcu, averia_vet, kotikgucci, humanwithoutveins, kravchenkoee