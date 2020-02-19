Население не против допвыплат к государственной пенсии.

Россияне захотели получать вторую пенсию в дополнении к государственной. За данную инициативу высказались 78% опрошенных. Об этом сообщили социологи из Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка. Специалисты опросили мнение жителей страны совместно с сервисом по поиску работы "Работа.ру".

Из 78% почти 38% россиян надеются на выплату более 30 тысяч рублей ежемесячно. Еще 20% согласны получать пенсию от 20 до 30 тысяч. Вместе с работодателем будущую пенсию формируют лишь 6,4% сотрудников. Только 32% знают о системе корпоративных пенсионных программ. Однако возможность их реализации не влияет не выбор места трудоустройства.

Ранее в России нашли способ увеличить пенсию до 35 тысяч рублей.