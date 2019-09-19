ВЦИОМ: россияне забросили автомобили из-за дорогого бензина

Исследования показали самые распространенные причины отказа россиян от использования личного автомобиля.

ВЦИОМ опубликовал данные о том, что россияне стали реже пользоваться автомобилями из-за дороговизны бензина. Почти половина опрошенных (47 процентов) согласны с тем, что стоимость бензина заставляет отказаться от управления транспортом.

Около 16% считают, что им не по карману обслуживание машины, покупка страховки или уплата налогов. Чуть меньше россиян (15 процентов) указали в причине отказа от личного автомобиля попытку сэкономить и финансовые трудности. А вот 14% опрошенных не видят преимущества в автомобиле из-за регулярных пробок и загруженности дорог. Лишь 8% опрошенных заботятся о сохранении окружающей среды, отказываясь от автомобиля. Наименьшим фактом стало плохое качество дорог, отмеченное 7% респондентов

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