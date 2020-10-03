В Краснодарском крае жители самостоятельно раскапывают проран в лагуне.

Россияне взялись спасать природный памятник лопатами. Об этом рассказали журналисты из Readovka News. По данным СМИ, население Краснодарского края решилось самостоятельно помочь Суджукской лагуне обеспечить циркуляцию воды. Они заявили, что местные власти не поддерживали на особо охраняемой природной территории проран - это свободная часть реки, которая необходима для пропуска воды.

Проран соединяет Соленое и Черное моря. Его работа помогает нормальной циркуляции биоресурсов. В середине июля Минприроды обязали следить за обстановкой в лагуне, но по данным очевидцев, никаких действий чиновники не предприняли. Сейчас местные жители раскапывают участок по очереди. Если этого не делать, то по заявлениям экспертов, лагуна погибнет. Однако юридических оснований для проведения работ по изменению гидрологического режима объекта нет.

Феномен мурмурации на Кубани попал на видео.

Видео: Readovka News