Феномен мурмурации на Кубани попал на видео

Туристка сняла на видео стаю птиц, совершающую скоординированный полет.

Россиянка заметила масштабную мурмурацию в Краснодарском крае. Она опубликовала соответствующее видео на собственной странице в Instagram. Кадры увидели пользователей социальной сети. Многие заметили, что впервые услышали о данном явлении.

На кадрах показано массовое скопление птиц. Они поднимались в воздух с поля по особой траектории. В посту к ролику автор заявила, что феномен представляет собой скоординированный полет, который в воздухе принимает причудливые очертания, но имеет четкий контур.

Редкое природное явление у берегов Абхазии попало на камеру.

Видео: Instagram / anna.ttrv