Помимо Батуми граждане РФ стали намного активнее покупать жильё в Тбилиси.

Россияне все больше стали покупать недвижимость в Грузии. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на службу государственного реестра при Минюсте Грузии.

С 2016 года граждане РФ купили в Грузии 15 тысяч объектов недвижимости — это 40% от всех лотов, которые приобретают нерезиденты страны. Речь идёт о несельскохозяйственных землях, квартирах и домах. Охотнее всего, согласно статистике, россияне покупают недвижимость в Батуми.

Грузинское законодательство позволяет получить вид на жительство иностранным гражданам, которые купили недвижимость в стране.

Помимо Батуми граждане РФ стали намного активнее покупать жильё в Тбилиси и курортных зонах Грузии.

Экономисты объясняют всплеск интереса к грузинской недвижимости низкими ценами, лёгкостью оформления сделок. Также в стране не нужно предоставлять справки о происхождении доходов во время покупки.

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