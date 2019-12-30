Россияне вошли в тройку самых активных покупателей турецкого жилья

Россия сместила выбила из тройки лидеров Саудовскую Аравию.

За 2019 год россияне вошли в тройку активных покупателей жилья в Турции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции.

Всего в прошлом году граждане РФ заключили 2,89 тысяч сделок. Это на на 26% выше показателей годом ранее. Россия сместила с третьего место Саудовскую Аравию, чьи граждане оформили в 2,2 тыс. покупок.

Первое место по покупке турецкой недвижимости заняли жители Ирака (7,6 тыс. сделок) и Ирана (5,4 тыс. сделок).

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