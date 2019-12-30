Учёный смогли обнаружить серьёзный вред, который производители крабовых палочек наносят окружающей среде. Исследование опубликовано на сайте Калифорнийского университета города Санта-Крус в США.
Эксперты выясняли, что контейнеровозы, занимающиеся выловом рыбы загрязняют воздух. Процесс обработки морепродуктов увеличивает негативное влияние на атмосферу в два раза.
Учёные утверждают, что производитель палочек использует дешёвое и некачественное топливо. Оно выделяет в атмосферу особенно большие объемы диоксида серы. Это приводит к болезням дыхательных путей, онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям.
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Ученые сообщили об опасности крабовых палочек для экологии
Во время производства в атмосферу выбрасываются вредные вещества.
Учёный смогли обнаружить серьёзный вред, который производители крабовых палочек наносят окружающей среде. Исследование опубликовано на сайте Калифорнийского университета города Санта-Крус в США.
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