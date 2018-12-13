Россияне назвали самые любимые фильмы о войне

Самыми популярными по-прежнему остаются советские киноленты.

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Самыми популярными по-прежнему остаются советские киноленты. Об этом свидетельствуют результаты опроса специалистов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос был проведен в преддверии Дня Победы. Больше половины россиян (55 %) заявили, что фильмы советского времени лучше передают атмосферу войны, чем какие-либо другие. Самым популярным фильмом оказался "В бой идут одни старики". За него проголосовали 26 % респондентов. На втором месте расположились "А зори здесь тихие", которые набрали 20 % голосов. На третьем — "Они сражались за Родину" с 15 %.

По словам опрошенных, более старые фильмы содержат воспоминания свидетелей войны, поэтому являются более достоверными. Только 16 % россиян уверены, что современные фильмы о войне лучше советских.

Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что 48 % россиян не представляют жизни без интернета.

Видео: YouTube