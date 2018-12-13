ВЦИОМ: 48 % россиян не представляют жизни без интернета

При этом 24 % заявили, что в их жизни ничего не изменится, если интернет исчезнет.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди россиян и выяснили, как сильно люди зависимы от интернета. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на результаты исследования.

Оказалось, что почти половина опрошенных (48 %) не представляет своей жизни без интернета. При этом 24 % заявили, что в их жизни ничего не изменится, если Всемирная паутина исчезнет вовсе. Еще 27 % рассказали о слабом влиянии интернета на жизнь.

Опрос проводился 18 апреля 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

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