Россияне выбрали кандидатов в президенты среди киногероев

Россияне назвали лучших кандидатов в президенты среди киногероев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМом и Центром политической конъюнктуры (ЦПК), сообщила газета "Ведомости".
Больше всего голосов (20%) россияне отдали за Штирлица (17 мгновений весны") и 12% за профессора Преображенского ("Собачье сердце"). Еще по 11% россиян захотели видеть политическим лидером Данилу Багрова из "Брата" и Марию Швецову из "Тайн следствия", 9% респондентов поддержали Катерину Тихомирову из фильма "Москва слезам не верит".
Россияне выбрали этих героев, так как обладают самыми важными для политического лидера качествами (честность, образованность, близость к народу, организаторские способности).
Ранее Джаред Лето пытался помешать съемкам нового "Джокера".
Видео: YouTube/ Кинокомпания "СТВ"
Кинофильм "Собачье сердце" (1988)
Кинофильм "17 мгновений весны" (1973)
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