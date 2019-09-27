Россияне в Арктике сыграли на гармошке вальс для моржей (видео)

Моржи в ответ стали издавать характерные звуки, похожие на хрюканье.

На YouTube опубликовали видео импровизированного концерта для семейства моржей. Съемки проходили около Оранских островов архипелага Новая Земля. На видео моржи плещутся в море возле арктической экспедиционной яхты Alter Ego.

Член экипажа Александр Богданов решил сыграть на гармошке. Моржи в ответ стали издавать характерные звуки, похожие на хрюканье. При этом, животные собрались все в кучу, поэтому создалось впечатление, что они слушают.

Alter Ego считается одной из немногих яхт, способных отправляться в арктические автономные экспедиции.

ЯНАО: К вахтовикам вынырнул любопытный морж.

Видео: YouTube/ ParaWorldAerial