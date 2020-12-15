За последний год жители России покупали в магазинах упакованную красную икру на 7,5% реже, чем годом ранее.

С июня 2020 года по июль 2021 года продажи красной икры в рознице в натуральном выражении упали на 20%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании GfK.

За последний год жители России покупали в магазинах упакованную красную икру на 7,5% реже, чем годом ранее. При этом заменители красной икры россияне стали чаще покупать. Сейчас россияне в среднем покупают раз в пять месяцев красную икру по 236 граммов.

А вот согласно данным компании Ipsos, во втором квартале 2021 года доля тех, кто потребляет красную икру, от всех жителей крупных городов составила 18,5%. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 20,4%.

В GfK считают, что россияне стали реже покупать красную икру из-за цен, которые показали рост. Отмечается, что за год стоимость натуральной упакованной красной икры выросла более чем на 40%.

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