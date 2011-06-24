В 2021 году выдача ипотеки в России может вырасти до 4,5 трлн рублей

Предполагается, что в 2021 года рост ипотечной выдачи составит примерно 1%.

Выдачи ипотечных кредитов в 2021 году могут вырасти до 4,5 трлн рублей. Об этом сообщает агентство "Эксперт РА", пишет ТАСС.

Предполагается, примерно 1% составит рост ипотечной выдачи в 2021 году, если сравнивать с 2020 годом, когда рост составил 51%.

По нашей оценке, выдачи могут составить до 4,5 против 4,4 триллиона рублей в 2020 году, — отметили аналитики.

При этом сдерживать рынок реализовавшийся с опережением в 2020 году и первой половине 2021 года спрос на ипотеку, как для целей покупки жилья, так и в инвестиционных целях.

Могут вырасти и средние ипотечные ставки на вторичном рынке в этом году. Предполагается, что вырастут они на 0,5-1 п.п, то есть приблизятся к 9%. На первичном рынке при этом из-за льготных программ ставки будут расти медленнее.

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