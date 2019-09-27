Россияне стали реже делать заготовки на зиму

Только 33 процента населения готовы тратить время на домашние заготовки.

Домашние заготовки на зиму делают 33 процента россиян. Показатель за последние годы снижается: в 2011 году этим занимались 50 процентов опрошенных, а в 2015 - около 47 процентов жителей страны.Такие данные приводят исследователи из компании "Ромир".

В пересчете на все население страны получается, что ровно треть россиян занимается домашними заготовками на зиму. Этот показатель является самым низким за всю историю наблюдения комментируют авторы работы

Загородные участки и дачи имеют 43% респондентов, а у 89% есть огород. Именно владельцы огородов и занимаются закруткой соленьев на зиму. Эти же граждане объяснили, что домашние заготовки являются половиной или даже большей частью общей продуктовой корзины из семьи.

Специалисты объяснили, что причиной того, что россияне начинают отказываться от самостоятельного приготовления закрытой стало развитие современной торговли. Состояние отрасли позволяет частично снимать поведенческую тревожность нехватки продуктов и консервов.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек от 18 лет и старше 60. Социологи опрашивали население, проживающее как в сельской местности, так и в городах.

Ранее Piter.tv писал о том, что большинство россиян провели свой летний отпуск дома.

Фото: Pixabay.com

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