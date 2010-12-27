Большинство россиян провели свой летний отпуск дома

"Я знаю, что ты делал прошлым летом": социологи узнали у россиян, чем они занимались во время отпуска.

Треть россиян провели свой отпуск и каникулы летом 2019 года дома. Такие результаты приводит ВЦИОМ.

Согласно результатам социального опроса, около 27% провели свободное время на даче или садовом участке.Только 11% опрошенных уехали путешествовать по России, из них 4% были в Крыму, а 8% попали в Краснодарский край. Выбор в пользу заграницы сделали 8% населения страны.

Предпочтение россияне отдают активному времяпрепровождению. Походы, рыбалку и охоту выбрали 37% респондентов. Почти 33% туристов выбирают познавательный и экскурсионный туризм, а вот 16% россиян уезжают на лечение в санатории.

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Фото: Piter.tv

