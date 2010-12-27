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Названы самые дешевые зарубежные авианаправления на Новый год
Сегодня, 11:59
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lesjasap

Названы самые дешевые зарубежные авианаправления на Новый год

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Наиболее бюджетные перелеты из России на Новый год авиакомпании предлагают в Ригу, Вильнюс и Минск.

Онлайн сервис путешествий OneTwoTrip назвал самые дешевые направления, по которым можно отправиться на Новый Год. Лидерами списка стали страны Балтии и Белоруссия. Статистика составлена с учетом цен на авиабилеты с вылетом 30 декабря, а возвращением через неделю. В топе: Минск, Рига и Вильнюс. На четвертой позиции разместился грузинский город Гюмри.

Эксперты добавили, что покупка билетов в сентябре на зимние праздники позволит россиянам сэкономить в среднем на 36 процентов. При вылете из российских регионов  дешевле всего полет обойдется из Новосибирска в Нур-Султан, из Астрахани в Баку, из Калининграда в Брюссель и Прагу. Стоимость билетов варьируется от 9,3 до 13 тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что президент ассоциации малых гостиниц прокомментировал закон о закрытии хостелов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: белоруссия, вильнюс, перелет, рига, туризм
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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