Президент ассоциации малых гостиниц прокомментировал закон о закрытии хостелов

Владимир Васильев оценил, как подбор Смольным помещений для гостиниц изменит петербургский туризм.

Правительство Петербурга поддерживает открытие гостиниц и хостелов в преддверии Евро-2020. Правительство, готовое принять в октябре закон о запрете ведения гостиничного бизнеса в жилых фондах, самостоятельно подбирает помещения для гостиничных нужд. 308 средств размещения предпринимателям можно будет получить через конкурс. Владимир Васильев, президент ассоциации малых гостиниц, рассказал, как оно повлияет на туристический бизнес в Петербурге в целом.

"Еще в прошлом году Смольный показывал нам помещения, которые на конкурсной основе можно было взять под гостиничные нужды. Но половина помещений была вообще не пригодна для малых средств размещения: где комнаты узкие, как в вагоне, где подвалы в старинном здании – красиво, но проемы очень узкие, а переделки запретит КГИОП. Были и вообще рекомендуемые к сносу по техническому соответствию", – рассказывает Васильев.

Эксперт положительно оценил предоставление городу 308 помещений, но задается вопросом: оценены ли они с точки зрения пригодности? Если да, то это довольно большое количество для туристического бизнеса и оно отчасти будет решать проблему на первое время. Власти, уверен Васильев, не закроют столько "жилых" гостиниц и хостелов, сколько сейчас есть, потому что готовых для предоставления помещений не так много и они должны подходить.

"Я отношусь к этому позитивно. Мы работали с комитетом по развитию туризма. У нас как минимум 500 предприятий в жилом фонде, малые средства. Мы рады, что хоть как-то поддерживают малый бизнес".

Однако нововведение хорошо лишь отчасти, считает Васильев.

"Да, это позитивно, но, скорее, паллиатив такой. Я имею в виду то, что когда люди открывали свои гостиницы в жилых фондах, они брали кредиты, платили налоги, их эта ситуация вряд ли спасет. Потому что нужно закрыть этот бизнес, получить через конкурс от правительства разрешенное помещение, отремонтироваться там. Это сложно, поэтому многие просто закроются насовсем. Я имею в виду только добросовестных, потому что есть еще прикрывающиеся малыми отелями и гостиницами всякие игорные притоны и прочее", – отмечает эксперт.

С ними, говорит Васильев, отдельные проблемы. Закон, по его словам, хотели принять изначально ради закрытия нелегальных заведений в жилых фондах. Эксперт сомневается, подействует ли октябрьский закон на них.

Беспокоятся о некоторой неизвестности и финны. У них, по словам Васильева, востребован формат малого гостиничного бизнеса и хостелов. Они не знают, насколько им повредят эти новшества, будет ли где им размещаться в поездках в Россию.

"Хорошо, что мы нашу борьбу оттянули до октября, до спада туристического сезона. Как все сложится в апреле-мае следующего года, когда сезон снова разгорится, будет видно", – подытоживает Васильев.

Ранее мы подробнее рассказывали об этом нововведении.

Фото: Piter.tv