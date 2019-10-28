Аналитики изучили на что копят россияне чаще всего.

Россияне стали охотнее копить на старость и образование. Об этом сообщили РБК со ссылкой на работы исследователей аналитического центра НАФИ.

Жители страны считают сбережениями сумму, которая начинается от 100 тысяч рублей. Почти 43% откладывают деньги "про запас". С 2009 года этот показатель сократился на 9 пунктов.

Еще 15% россиян оставляют средства "на старость". Два года назад таких граждан было 16%. Данная категория увеличилась из-за снижения покупательной способности населения, снижения материальной поддержки со стороны детей.

Популярными статьями расходов, на которые копят жители страны, стали отдых (20%), ремонт квартиры или машины (17%) и недвижимость (16%).

Практически в два раза возросло количество тех, кто копит сбережения на получение высшего образования. Это связано с тем, что доступность его получения уменьшается.На приобретение дорогих вещей россияне стали откладывать меньше - этим занимаются 13%.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне доверяют президенту меньше, чем армии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Science