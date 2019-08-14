На фоне роста цен в России снизились продажи мяса

Больше всего за последний год подорожала курица.

За последний год россияне стали реже покупать мясные продукты. Как пишет аналитическая компания GfK, с июля 2018 года по июнь 2019 купили на 4,3% меньше мяса, чем за предыдущий аналогичный период.

Аналитики сообщили такие данные после анализа 20 тыс. домохозяйств по всей стране. Самое большое снижение зафиксировано в продаже говядины – 7%. Продажи мяса птицы снизились на 5,2%, а свинины на 3%, а сосисок на 4,4%

При этом аналитики отмечают рост цен на мясную продукцию. Оптовые цены на мясо и мясную продукцию выросли минимум на 3% в общей сложности. Больше всего подорожала курица – цена за год выросла на 12%.

Напомним, ранее Piter.TV сообщал, что в 2019 году хлеб подорожал на 7,7%.

Видео: Piter.TV