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Росстат: в 2019 году хлеб подорожал на 7,7%

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В июне текущего года черный хлеб стал стоить 50,54 рубля за килограмм.

В Росстате зафиксировали подорожание черного хлеба в 2019 году. За первые семь месяцев 2019 года ценовой рост составил 7,7%. Об этом сообщил РБК.

В прошлом году хлеб подорожал на 2,3%, в этом цены начали расти быстрее инфляции. В июне текущего года черный хлеб стал стоить 50,54 рубля за килограмм, то есть по сравнению с июнем 2018 года рост составил 9,6%.

Стоимость белого хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки высшего сорта выросла до 75,87 рубля (прирост на 8,3%). Серый хлеб в 2019 году стал стоить 49,96 рубля.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как порадовать себя вкусным хлебом.

Видео: YouTube/ Tasty
YouTube

Теги: росстат, хлеб, цены
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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