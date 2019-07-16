Роспотребнадзор рассказал, как порадовать себя вкусным хлебом

Не игнорируйте сроки годности изделия и храните хлеб по правилам.

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хороший хлеб в магазине. Эксперты напомнили россиянам, что нет смысла закупаться хлебом впрок, так как срок его хранения достаточно короткий.

Изделие не должно иметь трещин и боковых наплывов. Сама же упаковка не должна быть грязной и поврежденной. Обращайте внимание на срок годности. В ведомстве подчеркнули, что белый хлеб сохраняет в себе полезные свойства только 24 часа после изготовления. У ржано-пшеничного полезные свойства могут продержаться до 36 часов

Не употребляйте в пищу хлеб с плесенью и помните, что хранить изделие нужно в воздухопроницаемой хлебнице, а не в пакете.

Видео: YouTube / KamchatkaExtreme