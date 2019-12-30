Россияне стали меньше говорить по телефону

Причиной стал рост популярности мессенджеров.

Россияне стали реже говорить по телефону. Общая продолжительность разговоров по сравнению с 2018 годом снизилась на 4,2 млрд минут. За январь-сентябрь 2019 года жители страны наговорили 335,5 млрд минут. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на документы, предоставленные сотрудниками Минкомсвязи.

Наибольшее сокращение темпа зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах показатель показал снижение около 2,5% за год. Основной причиной данного процесса является рост интереса пользователей к мессенджерам. В среднем на каждом смартфоне установлено по четыре подобных приложения. Такие результаты представили аналитики центра Deloitte в III. Эксперты напомнили, что около 53% россиян с 2018 года стали активнее пользоваться соцсетями и мессенджерами. Они предпочитают звонить через интернет. Доля таких клиентов выросла на 31 процент.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

