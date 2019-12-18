Стоимость среднего чека падает.

Россияне стали экономить на продуктах. В среднем чек за поход в магазин у местного населения составляет 552 рубля. Этот показатель уменьшился на 67,5 рубля по сравнению с декабрем 2019 года. Об этом сообщили в "Прайме" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир". Аналитики изучили данные потребления 40 тысяч россиян путем сканирования штрих-кодов с чеков. Эти данные поступают автоматически в базу. Эксперты добавили, что снижение январских покупок является традиционным по стране. Однако даже этот показатель упал по сравнению с январем прошлого года - на 1,3%.

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Самое большое сокращение трат зафиксировано в Сибирском ФО (на 13,3%), а самое маленькое - на Урале (8,7%). В первом регионе средний чек составляет 470 рублей, во втором - 590 рублей.

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Видео: YouTube/Наука 2.0