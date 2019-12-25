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В Петербурге сожгли в печи 128 кг санкционки
Сегодня, 17:53
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге сожгли в печи 128 кг санкционки

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Сотрудники Россельхознадзора и СЗТУ провели рейд по одному из Петербургских рынков.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что в Петербурге сожгли в печи 128 кг  рыбы, молочной и мясной продукции, произведенных в странах Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба  Россельхознадзора и СЗТУ.

Сотрудники ведомства провели рейд по рынкам Северной столицы. В итоге специалисты изъяли 128 кг. Среди продукции колбасы и сосиски польского производства, а также финские сыры.

Продукты утилизировали.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев будут информировать об очистке сточных вод.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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