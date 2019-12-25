В Петербурге сожгли в печи 128 кг санкционки

Сотрудники Россельхознадзора и СЗТУ провели рейд по одному из Петербургских рынков.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что в Петербурге сожгли в печи 128 кг рыбы, молочной и мясной продукции, произведенных в странах Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора и СЗТУ.

Сотрудники ведомства провели рейд по рынкам Северной столицы. В итоге специалисты изъяли 128 кг. Среди продукции колбасы и сосиски польского производства, а также финские сыры.

Продукты утилизировали.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев будут информировать об очистке сточных вод.

Фото:pixabay