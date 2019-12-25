Петербуржцев будут информировать об очистке сточных вод

Беглов одобрил поправки в Экологический кодекс.

Губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил поправки в Экологический кодекс Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Согласно документу, правительство Петербурга будет не реже одного раза в год публиковать в СМИ и размещать на официальном сайте сведения об очистке сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. Также будет распространяться информация о программах повышения экологической эффективности.

Там же будут размещаться сведения об итогах реализации программ.

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