Петербуржцев будут информировать об очистке сточных вод

Губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил поправки в Экологический кодекс Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Согласно документу, правительство Петербурга будет не реже одного раза в год публиковать в СМИ и размещать на официальном сайте сведения об очистке сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. Также будет распространяться информация о программах повышения экологической эффективности.
Там же будут размещаться сведения об итогах реализации программ.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )