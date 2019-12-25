Россияне стали чаще жаловаться на ОСАГО

В июле и августе поступило 4,8 жалоб на ОСАГО.

Банк России стал фиксировать рост числа жалоб потребителей на страховщиков. В июле и августе 2021 года показатель увеличился на 16,8%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Он оказался на 0,02% нижем, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба регулятора.

Связывают рост числа жалоб на страховщиков с тем, что выросла экономическая активность россиян и увеличилось число купленных полисов. Больше всего жалоб пришлось на сегмент ОСАГО. Так, в июле и августе поступило 4,8 таких обращений, что на 15,1% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году.

Основными причинами жалоб стали неверное применение коэффициента аварийности в обновленной автоматической информационной системе ОСАГО и необоснованное расторжение договоров страховыми компаниями. Наибольшее количество обращений пришлось на полисы обязательной "автогражданки".

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