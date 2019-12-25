Ученые назвали способ способ получить "сверхчеловеческий" иммунитет от COVID-19

Иммунитет переболевших ковидом можно усилить вакцинами Pfizer или Moderna, считают исследователи.

Люди, которые переболели COVID-19 и при этом привились вакцинами Pfizer или Moderna, могут получить иммунитет, способный справиться с новыми мутациями коронавируса. Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на данные исследователей.

По словам специалистов, данные иммунные клетки имеют способность противостоять будущим потенциальным штаммам коронавируса, включая искусственные вирусы, созданные в лабораторных условиях. Выработанный иммунитет, пишет СМИ, ученые называют "сверхчеловеческим" или "гибридным".

Если нам повезет, со временем SARS-CoV-2 попадет в категорию вирусов, из-за которых появляется лишь легкая простуда. Пол Бьениас, вирусолог

Исследователи подчеркивают, эффективность вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech со временем падает, вследствие чего со временем привившимся данными препаратами может потребоваться бустерная прививка.

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