Об этом говорят данные Росстата.

Россияне стали чаще регистрировать браки и реже разводиться. Об этом "РИА Новостям" сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения-2020. Данные основываются на статистике, представленной Росстатом за прошлый год.

В 2019 году жители оформили 528 тысяч разводов, что на 56 тысяч меньше, чем в 2018 году. А брачных церемоний стало на 24 тысячи больше, ведь россияне поженились 917 тысяч раз. Активность в заключении брака в большей степени проявляет молодежь от 25 до 29 лет. На данную категорию по стране приходится 10,2 млн человек.

Количество разводов уменьшается за счет роста незарегистрированных браков. На развод после брака люди решаются через большой промежуток времени: пять, десять и более лет.

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