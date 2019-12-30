Уроженка Москвы вышла замуж за расчленившего журналистку датчанина

Журналисты посчитали свадьбу художественной акцией.

Уроженка Москвы, проживающая в Финляндии, по имена Йенни Курпен вышла замуж за Петера Мадсена. В 2018 году нового супруга женщины приговорили к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль. Об этом сообщили РИА "Новости", ссылаясь на слова самой Курпен.

СМИ пишет, что пара сыграла свадьбу 19 декабря. До этого девушка посещала тюрьму, где содержится Мадсен.

Датские журналисты написали, что свадьба стала художественной акцией Курпен, которая желает "положить конец феминистскому общепринятому брендингу женщин, контактирующих с мужчинами — убийцами женщин".

Мадсена заключили под стражу в 2017 году. Убитая им Валль должна была сделать репортаж о нем во время их поездке на лодке UC3 Nautilus. Позднее расчлененное тело журналистки нашли на берегу острова Амагер.

Ранее мы писали об аварии с участие актрисы Ренаты Литвиновой.