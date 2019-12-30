Литвинова рассказала, как ее сбила машина в Москве

После ДТП актриса обратилась в больницу.

Рената Литвинова, попавшая под машину в центре Москвы, рассказала о своем состоянии после аварии. Пост посвященный этой теме она разместила в своем Instagram.

По словам актрисы, автомобиль сбил ее на пешеходном переходе, когда она возвращалась после пробежки. Литвинова подчеркнула, что водитель "совершенно не собирался" останавливаться. После ДТП она обратилась в больницу, где ей зашили подбородок.

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..."

- начала свой пост Литвинова.

Актриса сообщила, что после аварии обратилась к девушке-водителю и пристыдила ее.

"Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения",

- написали актриса.

Сегодня Ренате Литвиновой исполнилось 53 года.

Видео: YouTube / CTVBY, айнеж вихарев, instagram.com/renatalitvinovaofficiall